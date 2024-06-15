YAMAHA フルート

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商品詳細
YAMAHA種類···フルートYFL23長期自宅保管品です。くすみ、小傷がございます。音出しは出来ないのでしておりません。写真の状態でご理解のある方へ。ケースの中は破れがあります。レベル···初心者
http://narcologia.ru/goods/navigate699730.html
http://narcologia.ru/goods/septet560119.html
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