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YAMAHA フルート
商品番号 Q88553150937
商品名

YAMAHA フルート
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,512 円
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商品詳細

YAMAHA種類···フルートYFL23長期自宅保管品です。くすみ、小傷がございます。音出しは出来ないのでしておりません。写真の状態でご理解のある方へ。ケースの中は破れがあります。レベル···初心者
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