アレシス LEDライトアップ 電子ドラムキット DM Lite Kit イス付き

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即購入大歓迎!動作確認済!アレシスLEDライトアップ電子ドラムキットDMLiteKitイス付きです。多少の使用感はありますが、全体的に綺麗です。（写真参照）付属品◎本体◎電源アダプター及びコード◎キックペダル✕2◎イス（美品です）◎六角レンチ❇説明書はネットでダウンロード出来ますので、ご安心下さい。写真に写っているものが全です。商品到着後動作確認をお願い致します！万が一初期不良等で動作しない場合は返品、返金対応を致しますのでご安心してお買い求め下さい！すり替え防止のため、シリアル番号は控えております。神経質な方や細かいことが気になる方はご購入お控えください。中古品という事をご理解、ご了承の上ご購入検討宜しくお願い致します。種類...ドラムセットアクセサリー・パーツ...メンテナンス用品