CLくじ 直筆サイン入りバスキャンドル　陣

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商品詳細
CLくじ直筆サイン入りバスキャンドル陣1度も中身はクリアケースから出していません。しかし最初から箱の片面が開きやすくなっています。ご了承ください。即購入OKです。ミュージシャン種別···ソログッズ種類···その他
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