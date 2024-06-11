マランツ　mpm 4000u コンデンサーマイク　USB 配信　ゲーム配信

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商品詳細
マランツのmpm4000uです。ゲーム配信用に購入しましたが一緒に購入した別のマイクを使用することになり使わなくなりました。2週間ほどしか使用してません。マイクスタンドに装着する時に背面のシリアルシールに擦ってしまい少しずれてます。写真の通り。それ以外は綺麗な状態でポップガード、ショックマウントも付けて使用していました。かなり音質良いです！配信、ボイチャも捗ります。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/capitation887808.html
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