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- ケン・ドーン 「Pansies」1993 Limited エディション/サイン有
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商品詳細
オーストラリアの芸術家Kendoneケン・ドーンさんの作品日本での個展を開かれた際、まとめて手に入れました。コレクション整理になります。参考ですが、今では価値も上がり500ドル以上でのやりとりされているようです。状態は保存状態良いと思いますが、画像でもご確認下さい。サイズ額装46.5cm×48.5cm作品28cm×30cm
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