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エンジェルポケット　四角3つセット
商品番号 P50975745894
商品名

エンジェルポケット　四角3つセット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古のおもちゃなので経年劣化、使用感、人形少しハゲ等はあります、神経質な方はお取り引きご遠慮ください。状態は写真で確認お願いします。※写真12枚目　ピンクの開閉部分欠けていますが開閉は問題ないです。※風船を持った子少しだけ腰が緩いかもしれません【検索用】エンジェルポケットおもちゃレトロ90年代ポーリーポケット
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