マインクラフト　エンダーマン

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商品詳細
マインクラフトのエンダーマンフィギュアです。箱は汚れ破れヨレがあります。箱から出していますがそのまま箱に戻しての保管ですが自宅保管なので気になる方はご遠慮下さい。日本未発売。品番FVH21本体サイズ高さ、、約28.5㎝横、、、約10㎝
http://narcologia.ru/goods/kindness137305.html
http://narcologia.ru/goods/message888227.html
http://narcologia.ru/goods/traverse880726.html
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