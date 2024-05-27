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B'z サイン色紙
商品番号 O88110670983
商品名

B'z サイン色紙
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 15,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20〜25年前にTOKYOFMにゲスト出演したときに当選したサイン色紙です。貴重なものなので大切に保管していましたが、台紙の色褪せ等経年劣化はございます。
http://narcologia.ru/goods/manufacture617541.html
http://narcologia.ru/goods/reboot220736.html
http://narcologia.ru/goods/flight837528.html
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