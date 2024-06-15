新品 未使用 L.R.Baggs Voiceprint DI エルアールバッグス

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新品未使用L.R.BaggsVoiceprintDIエルアールバッグス購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！音響特性の測定から、イコライザー、フィードバック制御など、あらゆるコントロールをiPhoneで操作にする”VoiceprintDI”の登場です！Voiceprint用iPhoneアプリ「AcousitcLive」（無料ダウンロード可）から操作が可能※iPhone6以上に対応※Androidは非対応Voiceprintは、ギターの音響特性を測定し、スマートフォンの処理能力を活用し、個々のギターが持つ特徴となるボイスを正確に捉え、Voiceprint（ボイスプリント）と呼ばれるデータとなり、このペダルに記憶されます。このVoiceprintのピックアップの信号がLRBaggsの40年以上に渡る経験から得られた最も正確なアコースティック音に変換されます。およそ3年にわたる集中的な研究と音響専門チームとのコラボレーションによって、アコースティック音の再生を次世代へと進化させることに成功しました。■1/4\"INPUTInputImpedance：2.2MΩInputPad：0dB,-3dB,-6dB,-9dBInputLevel：-25dBvto+6.24dBv(.053Vrmsto2.05Vrms)■EFFECTLOOPSSendLevel：0dBv(0.707Vrms)OutputImpedance：600ΩReturnLevel：5.2dBv(1.414Vrms)MaximumbeforeclippingInputImpedance：600kΩ■D.I.OUTOutputLevel：0dBv(0.707Vrms)BalancedOutputImpedance：600Ω■LINEOUTOutputLevel：0dBv(0.707Vrms)Un-balancedOutputImpedance：470Ω