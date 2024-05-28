ポケモンカード ロストアビス ギラティナvstar ur VSTAR UR

☆ロストアビス☆ギラティナVSTAR【UR】の２枚セットになります(^o^)/コレクションとして１枚あればいい為、出品いたします。こちらは開封後すぐにスリーブに入れて保管しておりますが、あくまでプレイ用としてお考えください。トラブル防止の為、初期傷等、気になる方はご購入をお控えください。また、すり替え防止の為、ご購入後の返品等はお受けできませんのでこちらもご了承いただきますようお願い致します。【※注意事項】※写真１枚目、２枚目のワンタッチマグネットホルダーは写真を撮る専用で使用させていただいておりますのでお付けできません。付属品はカードとウルトラプロトップローダーとスリーブのみになりますのでご注意くださいませ。水濡れ防止、折れ防止をして発送いたします。#ひでとんっちのポケカ拡張パックポケモンカードゲームソード\u0026シールド拡張パックロストアビスポケットモンスターポケカ



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