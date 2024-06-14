原画　北欧　アート　癒し　グリーン　おしゃれインテリア　絵画　絵　壁掛け　モダン

ご覧いただき誠にありがとうございます。【原画・一点もの】【作品情報】▪️タイトル 【Eyerestgreen】▪️サイズ Ｆ4 （33.4㎝×24.2cm×1.6㎝）▪️タイプ 抽象画▪️素材 アクリル絵の具、キャンバス生地▪️サイン 記載あり▪️その他 原画、一点物□アイレストグリーン。目を休ませるグリーンの抽象画です。インテリアとしてオシャレに目の疲れや脳の疲れを癒してくれる効果があります。様々なお部屋のインテリアに合うおしゃれなアートです。【寝室・リビング・書斎・玄関・和室・オフィス・カフェ・ショップ・コンクリート壁】▪️原画（一点物）ならではの、温かみ、ユーモラスさをお楽しみください。・上質なクラシックな家具にも。木目調の家具などとの相性も◎・ミッドセンチュリーなインテリアやシックでシンプルインテリアなどとも相性抜群です。◆軽量の木製パネルなので、画鋲や釘に引っ掛けて壁掛けにすることができます。◆パネルの側面も描いていますので、壁掛けやイーゼル等に立てかけてそのまま飾ることができます。◾️仕上げに画面保護剤を使用しております。※写真の色味と実物の色味は、照明などの関係により若干異なる場合がございます。▼その他にも出品しております。下のハッシュタグからご覧になれます。↓↓↓↓↓↓↓↓↓#ステラアート★★★★★★★一点もの原画です#抽象画#原画#絵#ポップアート#オリジナル#現代アート#おしゃれインテリア#ウェルカムボード#プレゼント#アート#キャンパス#額縁#ギフト#おうち時間#癒し#オリジナルアート#北欧風#北欧#ラグジュアリー#北欧インテリア#モダンアート#アートパネル#モダンアート#タペストリ#インテリアアート#壁掛け#パネル#サロンインテリア#インテリアパネル#エレガント#アートキャンバス#モダン#北欧#バリアート#リゾート#シンプル#アート作品#新築祝い#リラックス#抽象#幸せ#モダニズム#アーティスト#ダイニングテーブル#輸入家具#高級家具#モデルルーム#イタリア家具＃玄関#金運形式···その他主題···抽象主な画材···アクリル絵の具



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