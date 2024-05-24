タイガープラスチックトランペット

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商品詳細
種類···トランペット演奏会用に購入しましたが、一度使っただけで出番がない為出品します。ピストン、スライド部に固着などはありませんが、専用オイルは空です。
http://narcologia.ru/goods/assessor231903.html
http://narcologia.ru/goods/Adder37075.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation162721.html
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