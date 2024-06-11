TASCAM HD-P2 タスカム　ポータブルステレオレコーダー

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商品詳細
TASCAMHD-P2タスカム ポータブルステレオレコーダーACアダプタと电池で确认し、录音再生できました。端子に锖がついていますが、问题なく使えると思います。非常に多機能ですので、全ての機能は確認できていません。ご了承ください。商品は、本体とCFカード(2g)とACアダプタです。外観には使用感と擦り傷があります。革のカバーに目立つひびが入っています。画像にあるものが全てです。値引き交渉は致しません。*勝手に悪い評価をした人は、私と取り引きしないでください。#TASCAM#テープレコーダー#ポータブル録音機#録音機
http://narcologia.ru/goods/rouge956210.html
http://narcologia.ru/goods/mythic478235.html
http://narcologia.ru/goods/tenet966163.html
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