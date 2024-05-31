送料込み！YAMAHA クラビノーバ　CLP-440

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お届けは基本関西圏となります。下記、配送についてをご覧ください。⚫︎⚫︎⚫︎商品の状態と説明⚫︎⚫︎⚫︎目立つ傷なし、動作不良なし。全体に大変美品です！イス付き定価：215000円象牙調の鍵盤が指馴染みよく、生ピアノと同様に１音だけ弾いた時も全ての弦の共振を再現し、鍵盤から指を離した際の微妙な音の変化まで再現したワンランク上のクラビノーバシリーズ。重厚感あるデザインでありながら、上品なライトチェリーの木目が明るくお部屋に馴染みます。フロントのパネル少々汚れありますが、他美品で大変お買い得です！！品番：ヤマハ クラビノーバCLP-440年式：2011年製色：ライトチェリー調鍵盤：88鍵サイズ：幅142×奥行51.3×高さ90.7cm重さ：66kg⚫︎⚫︎⚫︎配送について⚫︎⚫︎⚫︎【追加費用のない地域】大阪府内全域兵庫、京都、奈良、滋賀、三重の大阪近隣【追加費用ありお届け可能地域】他、関西圏は追加料金ありで配送いたします。コメントにてご確認ください。お届けできないエリアもございますので、ご了承ください。⚫︎階段作業がある場合は1階につき3000円となります。⚫︎すぐご使用頂ける様お部屋に設置までいたします。-------------------------------------------当方プロフィールご覧の上ご購入お願いします-------------------------------------------他取扱#電子ピアノ#中古電子ピアノ#習い事 #子供 #キッズ#美品 #お買い得#YAMAHAヤマハ#KAWAIカワイ#KORGコルグ#Rolandローランド#アリウス#クラビノーバ種類···電子ピアノ