FGO Fes 中国 7周年　モルガン　アクリルスタンドセット

Fate/GrandOrderFGOFESNight2023上海フェス中国限定7周年記念ANIPLEX+影法師アニプレックス中国限定アクリルスタンド流砂アクリルスタンドコロッタモルガン商品の表面に傷があるように見えるのは、保護フィルムが貼られているためです。新品未使用ですが、初期傷や海外製品ということをご理解の上ご購入ください。表面に保護フィルムが貼られていますので剥がしてお使いください。配送は安心安全、追跡補償付きのらくらくメルカリ便を使用します。＊複数在庫あり即購入可値下げ×防水、防折れ対策をして発送いたします。ご質問等、同梱などの要件がある場合コメントをください。よろしくお願い致します。



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Fate/Grand Order Fes. 2023 夏祭り ～8th Anniversary～