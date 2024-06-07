カワイ ピアノ KAWAI DIGITAL PIANO 電子ピアノ

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☆即購入可☆説明書が無いため、ご不明な点などありましたら、お気軽にコメント下さい！KAWAIDIGITALPIANO06年製ベッドホン付きヘッドホンがあるから夜の練習も気にしなくできますよ♪♪￼子供が使ってたため、少し傷、汚れなどありますが電源を入れても綺麗な音がでましたので、まだまだ使っていただけると思います。椅子はサイドに経年劣化があります。着払いを予定しております。近場の方でしたら、運ぶことも可能ですので、ご相談下さい。着払いのため、お客様が発送方法を決めていただいても大丈夫です。こちらからでしたら引越し業者さんに頼む予定です。(引越し業者さんのが安くなるそうです。)