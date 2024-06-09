ポケモンカード　バラパック　黒炎の支配者　クレイバースト　スノーハザード

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商品詳細
◾️黒炎の支配者×30パック◾️クレイバースト×15パック◾️スノーハザード×5パック合計50パックになります。※購入制限のある販売店にてバラで購入したものになります※複数枚出品の場合、バラ売りはしません。※すり替え防止のため交換、返金はできません。ボックスパックシングル···パック
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