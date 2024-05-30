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ブリルハート エボリンスペシャルカールスバッド 7 アルトサックス マウスピース
商品番号 J20191036851
商品名

ブリルハート エボリンスペシャルカールスバッド 7 アルトサックス マウスピース
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BrilhartEbolinSpecialCarlsbad7ConnSelmerUSAブリルハートの復刻マウスピースです。カールスバッド期に実際に使用されていたビンテージの型を使用して製造、職人が一本ずつハンドフィニッシュで仕上げています。アメリカのコーンセルマーが製造販売元ですが、ブリルハートの権利をセルマーが買い上げたらしく、ブリルハートの型やブランド名を使用したマウスピースはセルマーしか製造販売できないという裏事情があるようです。材質はプラスチックです。ティップオープニングは7番で、.081インチ、2.05ミリとのことです。日本未発売品です。アメリカから新品を個人輸入しました。10秒ほど試奏しましたが、ティップオープニングが私には合わなかったので出品します。リガチャーはもともとついていない、マウスピースのみの商品です。ヤマト運輸の宅急便コンパクトにて発送予定です。アクセサリー・パーツ...マウスピース種類...サックス
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