貴重！【2006年】【2007年】Ｄディー★ツアーパンフレットSET【公式商品】

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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】#ASAGIる【公式商品】貴重！【2006年】【2007年】インディー時代のツアーグッズパンフレットなど入手困難-入手不可な商品ですので、レアかと思います。この機会をお見逃しなく!!未開封または1度開封しパラパラ見たワンオーナー品です！流れ作業の為、検品にあまり時間をかけておりません。記載以外の不備あると思います。素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。５種類SET＋物販紙袋(折り目あり)Dディー⇒JE＊REVIENS/ジュルビアン/ASAGI-浅葱/Syndrome/Ruiza-涙沙/ヴァサラ/SIN→A'sREAL/HIDE-ZOU-英蔵/PERSONA/レナ→シザー/Tsunehito/ツネヒト/アイオリア/大城/HIROKIＶ系NeocultureTafelAnatomieDearestyouUltimateLover※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。