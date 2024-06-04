金襴手／香合　小野珀子作品 佐賀県重要無形文化財 香道具

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金襴手／香合 小野珀子作品佐賀県重要無形文化財香道具釉裏金彩は、金箔を漆で貼り付け、低温で焼き付け、今度は釉薬で本格的に焼く手法です。◾️母が長期保管してた未使用品です。◾️目立ったキズはありませんが 、金箔にくすみがあります。写真でご確認下さい。写真2.3.4.5◾️サイズ◉香合直径：7㎝高さ：3㎝◉木箱9㎝×9㎝×6㎝ご購入前にプロフィールをご一読下さい。金襴手香合 小野珀子佐賀県重要無形文化財香道具種類···香道具