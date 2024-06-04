特撮リボルテック　箱無しバラゴン(パーツ欠品アリ)

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人気キャラクター...ゴジラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣特徴...海洋堂特撮リボルテックのバラゴン本体とペンションと木です。ー箱無し、馬とネームプレートは欠品ですーかなり遊べるフィギュアです。他の商品と同梱希望の方はご相談ください。よろしくお願いします。