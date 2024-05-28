Snow Man 深澤辰哉 アクスタ 第1弾

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商品詳細
SnowMan深澤辰哉ISLANDSTOREアクスタ第1弾台紙と外袋はありません。持ち運びはせず、ケースに入れて保管していました。目立った傷や汚れはありませんが自宅保管の為、ご理解いただける方のみご購入をお願いします。
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