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中国　玉石翡翠玉板指　山珊瑚緒締玉など　10点まとめて　C　4958
商品番号 X97816701659
商品名

中国　玉石翡翠玉板指　山珊瑚緒締玉など　10点まとめて　C　4958
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 8,413 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（板指）高さ約2.5cm　幅約2.8cm　重さ約26g全部の重さ約71g全体的に欠けなどの傷が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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