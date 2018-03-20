マーシャル　小型二段型アンプ

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商品詳細
コンパクトですがフルボリュームにすると結構な爆音です。ガリ、不具合はありません動作確認済みです。箱、付属品なし。本体のみです。 動作確認用００６Ｐをお付けします。中古品です。
http://narcologia.ru/goods/Taipei73371.html
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