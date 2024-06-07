Ｃ２２７　掛軸　大徳寺　小林太玄　『春入千林処々花』　共箱　『真作』　一行書



Ｅ１５ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『清秋竹露深』 共箱 『真作』 肉筆 一行書-



Ａ８６ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『弄花香満衣』 祥雲香岳 識箱 『真作 ...



Ｈ１７１ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『今日是好日』 共箱 『真作』 肉筆 一行書



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掛軸 茶掛 縦物 小林太玄 「一期一会」 共箱 大徳寺 塔頭 黄梅院 ...



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掛軸 大徳寺黄梅院小林太玄『横書き 書』紙本 共箱付 掛け軸 a01052



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総丈 約 170cm×31cm本紙 約 97cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。