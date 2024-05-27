バンドーレン Vandoren アルトクラリネット マウスピース 5RV

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ご覧いただきありがとうございます^-^バンドーレンVandorenアルトクラリネットマウスピース5RVです。商品は写真の通りです。箱無し、リガチャー\u0026マウスピースキャップ付き‼️※中古品なので、気になる方や神経質の方はご遠慮下さい。※ご購入後のクレームや返金は対応致しませんので、ご了承頂ける方のご購入をお願い致します。