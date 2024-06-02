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CNBLUE NEVERSTOP 直筆サイン
商品番号 S37184725234
商品名

CNBLUE NEVERSTOP 直筆サイン
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはCNBLUEさんの直筆サインになります。映画公開後ソウルで行われましたCant'stopのサイン会でメンバーそれぞれに書いていただきました。同じ考えの人がいなければ大変貴重なお品だと思います。#CNBLUE#直筆サイン
http://narcologia.ru/goods/tenet878463.html
http://narcologia.ru/goods/peroration87115.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei219671.html

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