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- ポケモンカードゲーム デッキビルド BOX 黒炎の支配者 2点セット
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商品詳細
ポケモンカードゲームデッキビルドBOX黒炎の支配者2点セット☆内容☆箱のまま発送致します。シュリンクだけ購入後切られてます。即購入ok!!☆梱包は濡れ折れ対策をしっかり行います。(匿名配送のメルカリ便で発送致します。)何卒ご購入の程よろしくお願いいたします♪#即購入可#まとめ売り#ポケモン#黒炎の支配者
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ポケモンカードゲーム デッキビルド BOX 黒炎の支配者 2点セット
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