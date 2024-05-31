FANTASTICS 佐藤大樹 アクスタセット

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商品詳細
キッチンキングダム(現トライブキングダム)FANTASTICS佐藤大樹アクリルスタンド8種セットイベントランキング入賞記念品なので、非売品の大変貴重なものです。1位を獲得した人にしか送られないものになりますので7種は世界に一つだけのアクスタです。新品未開封です。プロフィールご確認後、即購入可能です⭕️#FANTASTICS#佐藤大樹#kck#トラキン#キッチンキングダム#トライブキングダム#アクリルスタンド#アクスタbttm3bot
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