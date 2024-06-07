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- 狛枝凪斗 ワンコインミニフィギュア スーパーダンガンロンパ2 やや汚れあり
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商品詳細
スーパーダンガンロンパ2さよなら絶望学園の、狛枝凪斗のワンコインミニフィギュアです。2枚目の画像にあるように、頭の部分にやや汚れがあります。ご理解いただける方のみ、購入をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。狛枝凪斗ワンコインミニフィギュアコレクションスーパーダンガンロンパ2さよなら絶望学園CHAPTER02
http://narcologia.ru/goods/pompous387923.html
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