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狛枝凪斗　ワンコインミニフィギュア　スーパーダンガンロンパ2　やや汚れあり
商品番号 S55747680718
商品名

狛枝凪斗　ワンコインミニフィギュア　スーパーダンガンロンパ2　やや汚れあり
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーダンガンロンパ2さよなら絶望学園の、狛枝凪斗のワンコインミニフィギュアです。2枚目の画像にあるように、頭の部分にやや汚れがあります。ご理解いただける方のみ、購入をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。狛枝凪斗ワンコインミニフィギュアコレクションスーパーダンガンロンパ2さよなら絶望学園CHAPTER02
http://narcologia.ru/goods/pompous387923.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral674832.html
http://narcologia.ru/goods/troupe66311.html
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