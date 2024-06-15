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HYDE ROENTGE グッズ 新品♪ 折り畳み傘
商品番号 V35817134164
商品名

HYDE ROENTGE グッズ 新品♪ 折り畳み傘
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 8,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎新品未使用　撮影のため開封しましたが　使用してません。SHADOWSTORYFOLDINGUMBRELLAHYDEROENTGENツアーグッズになります。晴雨兼用折り畳み傘。表はゴシックなデザイン、内側にはHYDEの幻想的なイラスト。【サイズ】約直径95cm、畳んだ時のサイズ:約25cm重さ：約265g【素材】傘部分：ポリエステル／骨組：アルミ／持ち手：樹脂(シリコンコーティング)/袋：ポリエステル遮光率：99.9%、UVカット率：99.9%）※即購入OK※送料込み（土日祝は発送出来ません）
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