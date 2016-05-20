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新品未使用極美品　4/4　大人用初心者向け弓ケース付き
商品番号 K74158568764
商品名

新品未使用極美品　4/4　大人用初心者向け弓ケース付き
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 3,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名はついていませんが、素晴らしい作りのバイオリンです。特に、ニスの艶ば最高です。基本的なバイオリンの構造をクリヤーした製品です。自信をもって、お勧めいたします。尚、付属品として、音程あわせに便利な笛と肩あてを入れておきます。
http://narcologia.ru/goods/passivity991183.html
http://narcologia.ru/goods/slide3387.html
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新品未使用極美品 4/4 大人用初心者向け弓ケース付き | kensysgas.com
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