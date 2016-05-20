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- 新品未使用極美品 4/4 大人用初心者向け弓ケース付き
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商品詳細
ブランド名はついていませんが、素晴らしい作りのバイオリンです。特に、ニスの艶ば最高です。基本的なバイオリンの構造をクリヤーした製品です。自信をもって、お勧めいたします。尚、付属品として、音程あわせに便利な笛と肩あてを入れておきます。
http://narcologia.ru/goods/passivity991183.html
http://narcologia.ru/goods/slide3387.html
http://narcologia.ru/goods/mythic719835.html
新品未使用極美品 4/4 大人用初心者向け弓ケース付き | kensysgas.com
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