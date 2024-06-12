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PSA10 ワンピース　黄猿　ボルサリーノ　チャンピオンシップ　ベスト16プロモ
商品番号 G42573124000
商品名

PSA10 ワンピース　黄猿　ボルサリーノ　チャンピオンシップ　ベスト16プロモ
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 92,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンピオンシップで上位に入らないと貰えないカード。今年のチャンピオンシップ一次予選は終了しており、もう手に入る事はできません。PSA10で世界に11枚しかないカードです。いずれ価値は上がると思います。コレクション、投資目的どうでしょうか？【検索ワード】世界が！そうだ新時代の主役革命軍ドラゴンコミパラシリアルシャンクスゴール・D・エースシークレット　パラレルBGS黒ラベル・ブラックラベルBGS金ラベル・ゴールドラベル漫画絵・原作絵強大な敵謀略の王国バカ息子、空虚白髭、白髭、敗北者ゴミ山大将、敗北者頂上決戦頂上戦争REDROMANCEDAWNロマンスドーンフィルムエディションウタクザンヤマト　ワノ国ルフィゾロナミチョッパーフランキーウソップサンジハンコックカイドウキッドロークロコダイルジンベエミホークキングジャッククイーンドフラミンゴシークレットパラレルシリアルコード原作リーダー
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