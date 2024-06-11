☆抽象画、現代絵画、インテリア、モダン絵画、アクリル絵画

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美術の大学を出て、個人で制作しています。絵に興味のある方、よろしくお願いします。サイズF4号(保護バーニッシュ使用)油絵用のキャンバスで、描いています。※額は、イメージです。(額は、Amazonや、楽天の3300円～5000円の物を使用しています。)※額や、金具は付属しません。返品は、お断りします。ご理解、頂いた上で、ご購入下さい。