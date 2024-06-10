呪術廻戦、五条悟、夏油傑アクスタ

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商品詳細
呪術廻戦の五条と夏油のビッグアクスタです。購入してからプチプチからも開けておらず写真のためだけにプチプチから出したくらいです。OPPも開けていません。素人保管ですが未開封、未使用品です。ご理解いただける方のみご購入お願いします。呪術廻戦五条悟夏油傑虎杖悠仁伏黒恵釘崎野薔薇宿儺
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