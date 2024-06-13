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商品詳細
シリーズ···ADV種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ソード\u0026シールドシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットレアリティ···PROMO鑑定状況···未鑑定特徴···プロモカードセット···SVシリーズプロモーションカード
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ミントモール / TEAM MINT店 / 【PROMO】コライドン[049/SV-P]
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