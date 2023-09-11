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商品詳細
大きさは40号です。展覧会にも何度も出し終わりSNSにも人気の絵で欲しいと続出しているので出品します！是非よろしくお願いします！主な画材···アクリル絵の具を使ってます！
http://narcologia.ru/goods/passionate191313.html
http://narcologia.ru/goods/providence58694.html
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