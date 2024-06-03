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marvel マーベル X-MEN エックスメン　アクションフィギュア　セット
商品番号 L67650236270
商品名

marvel マーベル X-MEN エックスメン　アクションフィギュア　セット
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1995トイビズ　スパイラル未開封ですがブリスターが曲がっています。発送の際はブリスター破棄します。1995トイビズ　シングのフィギュア全高約30cm塗装はねや多少のスレキズがあります。吸盤付のフィギュアはオマケです。マーベル　marvelエックスメンアメトイ　アメコミファンタスティックフォー
http://narcologia.ru/goods/injure401967.html
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