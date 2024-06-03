marvel マーベル X-MEN エックスメン　アクションフィギュア　セット

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商品詳細
1995トイビズ スパイラル未開封ですがブリスターが曲がっています。発送の際はブリスター破棄します。1995トイビズ シングのフィギュア全高約30cm塗装はねや多少のスレキズがあります。吸盤付のフィギュアはオマケです。マーベル marvelエックスメンアメトイ アメコミファンタスティックフォー
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