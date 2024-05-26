なにわ男子 長尾謙杜 ちびぬい 第1弾

なにわ男子長尾謙杜のちびぬいです。担降りした為お譲り致します。外袋はありません。特に目立つ傷や汚れなどはございませんが、他に気になること等ありましたら気軽にコメント下さい(ᴗˬᴗ)#なにわ男子#長尾謙杜#ちびぬい