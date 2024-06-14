BOSS CH-1(SUPER Chorus)

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商品詳細
ライブやレコーディングで2年ほど使用していたので、やや傷や使用感がありますが、音に問題は御座いません。箱、説明書ありCH-1は、ワイドな周波数レンジと、クリアで抜けの良いサウンドを備えたコーラスです。RATEとDEPTHのコントロールに加え、エフェクト音のみを調整できるEQとE.LEVELのコントロールが可能。ダイレクト音はそのままの音質でキープされ、アンサンブル内で埋もれることのないサウンドにチューニングできます。甘くメロウなテイストや、ブライトでナチュラルなフィールなど、サウンドメイクを直感的に行えます。2つのアウトプット端子を使用することで得られる、空間合成方式による包み込むようなステレオ効果も魅力のひとつです。
http://narcologia.ru/goods/Sydney209649.html
http://narcologia.ru/goods/message851527.html
http://narcologia.ru/goods/rouge831910.html
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