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刀剣乱舞-ONLINE- にっかり青江 1/8 完成品フィギュア(GOOD S…
商品番号 V34767787344
商品名

刀剣乱舞-ONLINE- にっかり青江 1/8 完成品フィギュア(GOOD S…
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。刀剣乱舞-ONLINE-にっかり青江1/8完成品フィギュア(GOODSMILEONLINESHOP限定)新品で購入後、箱のまま飾っていた物です。未開封品ですが、箱の細かな擦れなど、状態を気になさる方はご遠慮ください。個人宅保管品にご理解いただいた上でご検討ください。予約特典の刀チャーム付き。こちらも未開封です。ビニールとクッション材を巻き、段ボール箱に入れて匿名配送いたします。#刀剣乱舞#とうらぶ#フィギュア#グッドスマイルカンパニー_オランジュ・ルージュ#刀剣乱舞_ONLINE_『刀剣乱舞』シリーズ#にっかり青江#刀剣乱舞_ONLINE_にっかり青江1_8完成品フィギュア_GOODSMILEONLINESHOP限定_フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/8性別···男
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