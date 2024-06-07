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アーマードコア ワンコインフィギュア　クレスト強襲戦闘型　ガンメタル　美品
商品番号 X17970507727
商品名

アーマードコア ワンコインフィギュア　クレスト強襲戦闘型　ガンメタル　美品
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品内容】アーマード・コアネクサスワンコインフィギュアクレスト強襲戦闘型　ガンメタル組み立て済ですが、暗所保管のためヤケ等はありません。また、目立つ傷や汚れはありません。【商品解説】ゲーム「アーマード・コア　ネクサス」の彩色済ミニフィギュアコレクション。コアシステムを再現!武器、頭部、コア、腕、脚、背部武装、肩武装の各部位を組み替える事が可能です。【商品詳細】サイズ：全高約85mm種類...ロボット
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit658486.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic9212.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture653141.html
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