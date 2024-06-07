アーマードコア ワンコインフィギュア　クレスト強襲戦闘型　ガンメタル　美品

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商品詳細
【商品内容】アーマード・コアネクサスワンコインフィギュアクレスト強襲戦闘型 ガンメタル組み立て済ですが、暗所保管のためヤケ等はありません。また、目立つ傷や汚れはありません。【商品解説】ゲーム「アーマード・コア ネクサス」の彩色済ミニフィギュアコレクション。コアシステムを再現!武器、頭部、コア、腕、脚、背部武装、肩武装の各部位を組み替える事が可能です。【商品詳細】サイズ：全高約85mm種類...ロボット
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit658486.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic9212.html
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