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広末涼子 サンタバージョン　限定版1/4 ボークス製 ガレージキット
商品番号 T33206330759
商品名

広末涼子 サンタバージョン　限定版1/4 ボークス製 ガレージキット
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 16,704 円
在庫状況 あり

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商品詳細

広末涼子サンタバージョン　限定版1/4ボークス製ガレージキットです。⚠パッケージにすれ傷等あります。アウトフィットに経年劣化汚れがあります。付属品は写真に写っているもので全てです。値下げ交渉は応じられません。非喫煙で、ペット飼ってません。 厳密に検品はしていませんので細かな部分の破損、磨耗状況、耐久性、欠品などは不明です。なので、よく画像をご覧になり入札ください。 小売店やメーカーとは違いクレーム、サポートなどの対応はできません。 天候や仕事により対応が遅れる場合もございます。交代制の仕事の為、入金タイミングによっては発送まで2~3日頂く事があります。ご了承ください。検索ガレージキットガレキレジンキャストフィギュアa-brandサムライスピリッツSNKキングオブファイターズストリートファイターメガゾーン23マクロス美樹本晴彦リンミンメイ幻夢戦記レダいのまたむつみオリジナル永井豪キューティハニーデビルマンアリスソフト美少女ファルコムイースドラゴンスレイヤー英雄伝説岡山FE世界樹の迷宮ウィザードリィエルミナージュモンスターハンターToheartLeafマジカルエミクリーミーマミミンキーモモアニスファームクルシマキャラホビイベントワンフェス　リアライズブランディッシュベルセルクWSC電車男souledgesoulcaliverラングリッサーSEGAエヴァンゲリオンクルシマ　ラブひなガオガイガーREALIZE　コナミ　ぽぽたん　ああっ女神さまっ!　カウボーイビバップベルセルクときめきメモリアル　セーラームーン仕様...レジン製組立キット分類...大人向けフィギュア種類...スケールフィギュア
http://narcologia.ru/goods/message188927.html
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http://narcologia.ru/goods/flight920028.html
広末涼子 サンタバージョン　限定版1/4 ボークス製 ガレージキット
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