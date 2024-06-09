アイヌ彫りのお盆に一閑張りを施した珍しい一品です。江戸時代、明治期頃の作品だとおもわれます。アイヌ彫りのお盆は古木、白樺木の丸太一本くり抜きです。ひとつひとつ手彫りなので同じ模様はひとつとしてありません。その上に一閑張りを施しています。あまり見かけないお品です。古い物い物にしては状態はわるくありませんが、割れやヒビがあります。紙を貼っている所には数箇所白い小さな穴、剥げがあります。写真でご確認ください。一本くり抜いているぼんなので歪みは多少あります。※撮影用のお盆立てはつきません。細密彫り、浮彫、煎茶道具、大きなお盆、花台、横幅…約46cm高さ…約5cm長期保管品、アンティークなお品にて、理解して頂ける方よろしくお願いします。



一閑張り お盆 アイヌ彫り アンティーク 明治時代 即納 51.0%OFF www ...



一閑張り お盆 アイヌ彫り アンティーク 明治時代-



一閑張り お盆 アイヌ彫り アンティーク 明治時代-



一閑張り お盆 アイヌ彫り アンティーク 明治時代 即納 51.0%OFF www ...



一閑張り お盆 アイヌ彫り アンティーク 明治時代 即納 51.0%OFF www ...



仏教美術 仏像 チベット 銅製 中国 古玩 中国美術 佛教 高さ23cm 古 ...



超レアな青圃堂監製円形形 古墨 最新エルメス 49.0%割引 www ...



キティ がま口 ファーバッグ ポーチ パール ミニ ピンク シルバー ...



No67）木彫り 置物 くらしを楽しむアイテム www.geyrerhof.com



硯 竜 中国硯 低価格の 24500円引き radava.co



真作】新谷鉄僊/猛虎図/掛軸/名家伝来/AD-394 大切な 17591円引き www ...



2脚セット 飛騨産業 WINDS太平 ダイニングチェアー アンティーク 椅子②-



逆輸入 【美品】輪島塗 桂月堂 桂月作 松竹梅蒔絵 五段重箱＆曽我路幸 ...



新到着 美峰 金地 山水蒔絵 香合 茶道具 共箱つき 漆芸 - centre ...



解放と苦痛と束縛の快び 100％安い goodmaskco.com