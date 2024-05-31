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人体コラージュ
商品番号 F66879904390
商品名

人体コラージュ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,820 円
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商品詳細

過去絵で長く自宅保管していました。原画のみです。サインはあります。サイズ：727×606mm素材：キャンバス、油彩人物人体心象F20号絵画アート美術芸術インテリアハンドメイド手作り
http://narcologia.ru/goods/Persia364188.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming237992.html
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