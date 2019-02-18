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ワンピース 声優寄せ書きサイン色紙 です。サイズは、A3です。以前、開催されたチャリティーオークションで落札しました。複製防止のため、画像処理をしております。現物には書かれていません。サインされた声優さんは、以下の通りです。 左上から・エース役 古川登志夫 様・フランキー役 矢尾一樹 様・トニー・トニーチョッパー役 大谷育江 様・サンジ役 平田広明 様・サボ役 古谷徹 様・ロビン役 山口由里子 様・ナミ役 岡村明美 様・ベラミー役 高木渉 様・ブルック役 チョー 様・モンキー・D・ルフィ役 田中真弓 様・カルー役 粗忽屋 様・レベッカ役 林原めぐみ 様・トラファルガー・ロー役 神谷浩史 様・スモーカー役 大場真人 様・ドフラミンゴ役 田中秀幸 様・ピーカ役 三ツ矢雄二 様・ゾロ役 中井和哉 様・ウソップ役 山口勝平 様