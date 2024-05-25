新品未開封　マンウィズ　MWAM ホルダー　スマートショルダー グリーン 携帯

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商品詳細
新品未開封 MANWITHAMISSIONGALAXYスマートショルダーグリーン色:グリーンバッグはバッグインバッグとして小物入れ、ストラップは付属パーツを使ってスマホショルダーにと別々にも使えます。新品未開封未使用素人保管のためご理解いただける方お願いいたします。紐のカラーはグリーンです。サイズ：12×20cm（ポーチ）幅約1cm×全長約120cm（ストラップ）素材：ポリエステル100%(ポーチ)、プラスチック(特殊ボタン)、鉄(バネ口)ポリエステル65％／綿35%(ストラップ)、亜鉛合金(金属パーツ)、塩ビ(ストッパー)スマホショルダーマンウィズMANWITHAMISSION人気グループMANWITHAMISSION(マンウィズ)
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful182051.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle571366.html
http://narcologia.ru/goods/stealth757776.html
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