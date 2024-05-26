ポケモンカードゲーム キャリングケース アルセウス　2個セット

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商品詳細
大容量のカードを持ち運びできる収納ケース。カードが1300枚以上収納可能! キャリングケース1個+仕切り板11枚+インデックスシール1枚※新品未開封商品ですが、パッケージや外箱等にスレや小傷等がある場合もございますので、予めご了承ください。※商品の発売時期が古いものはパッケージに経年劣化やダメージがある場合もございます。※ご理解の上、購入をお願いします。
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