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カシオ・トーンバンク　CT-625
商品番号 P67311977930
商品名

カシオ・トーンバンク　CT-625
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古です完全動作品です61鍵、付属品はありません
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