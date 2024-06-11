ホットトイズ　サノス　アベンジャーズ　エンドゲーム

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⭐️安心の匿名配送（らくらくメルカリ便）⭐️【ムービー・マスターピース】『アベンジャーズ／エンドゲーム』１／６スケールフィギュア サノス即購入OK！中古品、未開封済個人的にはかなり美品だと思います。・中古品なのでご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。・ポージングなどはつけずに写真のままの姿で飾っていたので特に気になるシワは有りません。・全体にヒビ割れなど一切なし・欠品なし・腕はシリコン製になっており、劣化防止のため曲げずに写真のまま飾っておりました。・色褪せ防止の為日光の当たらないところで飾っておりました。【梱包】・商品の緩衝材にはプチプチを使用します。・段ボールに入れて発送します。・段ボールはリサイクル品を使用します。ご了承願います。#サノス#アベンジャーズ#エンドゲーム#ホットトイズ